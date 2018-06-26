İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağmur uyarılarında bulunmuştu. Akşama doğru İstanbul'un çeşitli noktalarında sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar saçakların altında bekleyerek, bazıları ise ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmurdan etkilenmemek için başı üstüne sandık tutan bir kişi ise ilginç görüntü oluşturdu.
Görüntü Dökümü:
--------------------------
-Yağmurdan korunmak için saçakların altında bekleyenler
-Ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutanlar
-Başı üstüne sandık tutun kişi
Detaylar
AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama
Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi
İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı
Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Güney Kore'de kapatılan intikam pornosu sitesinin sahibi tutuklandı
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum