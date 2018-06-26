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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 22:23 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağmur uyarılarında bulunmuştu.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağmur uyarılarında bulunmuştu. Akşama doğru İstanbul'un çeşitli noktalarında sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar saçakların altında bekleyerek, bazıları ise ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmurdan etkilenmemek için başı üstüne sandık tutan bir kişi ise ilginç görüntü oluşturdu.

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