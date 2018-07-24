İstanbul'da yağmur etkisini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur şiddetini azaltsa da etkili olmaya devam ediyor.
Kent genelinde sabah saatlerinde yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, trafikte yoğunluk saat 10.30 itibarıyla yüzde 45 olarak kaydedildi.
Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşların hazırlıklı dışarıya çıktığı görüldü. Şemsiyesi olmayan bazı vatandaşlar da yağmurdan etkilenmemek için duraklara ve üst geçitlerin altına sığındı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın akşama kadar etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
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