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İstanbul'da yağmur etkisini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  dün geceden beri aralıklarla süren şiddetli yağmur bugün de etkili oluyor.

Enver ALAS - Kaan ULU / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da dün geceden beri aralıklarla süren şiddetli yağmur bugün de etkili oluyor. Sağanak yağış, Beyoğlu ve Şişli'de bazı caddeleri ve yolları göle çevirdi. Özellikle altgeçitler su altında kaldı. Okmeydanı'nda bir alt geçiti su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

(FOTOĞRAF)

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