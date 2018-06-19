İSTANBUL'DA YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

- Bakırköy'de birçok ev ve işyerinin bodrum katı su ile doldu
Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da etkili olan yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına sebep oldu.Bakırköy Yeşilköy Mahallesi 'nde bulunan çok sayıda apartmanın bodrum katlarını su bastı. Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.
Bazı binaların altında bulunan kapalı otoparklardaki otomobiller de su altında kaldı. Su baskınlarının yaşandığı bina önlerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri su tahliye çalışması başlattı. Çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterirken, her yağmurda yaşanan su baskınlarına yetkililerin çözüm bulmasını istedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Su basan ev ve iş yerlerinden görüntü
otoparktan görüntü
Çalışmalardan görüntü
Vatandaşlar ile röportaj
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