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İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 08:31 | Son Güncelleme

 - İstanbul'da etkili olan yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına sebep oldu.Bakırköy Yeşilköy Mahallesi 'nde bulunan çok sayıda apartmanın bodrum katını su bastı.

İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu

Alper KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - İstanbul'da etkili olan yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına sebep oldu.Bakırköy Yeşilköy Mahallesi 'nde bulunan çok sayıda apartmanın bodrum katını su bastı. Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Bazı binaların altında bulunan kapalı otoparklardaki otomobiller de su altında kaldı. Su baskınlarının yaşandığı bina önlerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri su tahliye çalışması başlattı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden olduİstanbul'da yağmur su baskınlarına neden olduİstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu

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