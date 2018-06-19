İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu

Alper KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - İstanbul'da etkili olan yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına sebep oldu.Bakırköy Yeşilköy Mahallesi 'nde bulunan çok sayıda apartmanın bodrum katını su bastı. Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Bazı binaların altında bulunan kapalı otoparklardaki otomobiller de su altında kaldı. Su baskınlarının yaşandığı bina önlerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri su tahliye çalışması başlattı.

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