İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu

Alper KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - İstanbul'da etkili olan yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına sebep oldu.Bakırköy Yeşilköy Mahallesi 'nde bulunan çok sayıda apartmanın bodrum katını su bastı. Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Bazı binaların altında bulunan kapalı otoparklardaki otomobiller de su altında kaldı. Su baskınlarının yaşandığı bina önlerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri su tahliye çalışması başlattı.
Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!
Tansu Çiller: Yaptığım her şey doğru demiyorum!
Canlı yayına çıktı, o detay hayatını kurtardı
Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Hanımından izin alamadı, Dünya Kupası'na kendisi yerine kartoneti gitti!
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum