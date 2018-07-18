HABER

  İSTANBUL'DA YAĞMUR  VE DOLU (3 )

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL,DHA İstanbul'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL,DHA
İstanbul'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.
Kentte saat 14.45 civarında hava bir anda karardı. Ara ara gök gürültüsü duyulurken bir süre sonra sağanak yağmur başladı. Yağmur zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı bir anda boş kaldı. Üsküdar'da çakan şimşekler kameraya yansıdı. Levent'te yollarda su birintisi oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntü Dökümü
---------------------
-Çağlayan ve Mecidiyeköy üzerini kaplayan kara bulutlar
-Adliyenin bulunduğu bölge
-D-100 karayolunda trafik
-Levent'te yağmur ve dolu
-Taksim'de yağmur
-Kaçanlar
-Üsküdar'da şimşek
-Yağıştan detaylar

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesajGenelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj
Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldıAdnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert cevap!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert cevap!

Her yerde aranıyordu! Kayıp Elif Özdemirkan'dan yeni haber

Her yerde aranıyordu! Kayıp Elif Özdemirkan'dan yeni haber

Şans Topu sonuçları 18 Temmuz - 892. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango verileri

Şans Topu sonuçları 18 Temmuz - 892. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango verileri

'Kozmik Odada Kumpas' davasında istenen cezalar belli oldu!

'Kozmik Odada Kumpas' davasında istenen cezalar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.