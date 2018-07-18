İstanbul'da yağmur ve dolu (3)

Enver ALAS - Murat DELİKTAŞ - Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da İstanbul'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Yağmur yerini zaman zaman doluya bıraktı.
Kentte saat 14.45 civarında hava bir anda karardı. Ara ara gök gürültüsü duyulurken bir süre sonra sağanak yağmur başladı. Yağmur zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı bir anda boş kaldı. Üsküdar'da çakan şimşekler kameraya yansıdı. Levent'te yollarda su birintisi oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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