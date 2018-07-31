İstanbul'da yankesicilik operasyonu

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir turistin parasını yankesicilik suretiyle çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Polise başvuran İran uyruklu Muhammet Zanjani, İstanbul'a turist olarak geldiğini, Zeytinburnu'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde yanına gelen İranlı biri kadın 3 kişinin kendisini oyalamak suretiyle 800 lira ve bin 300 dolarını çaldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin alışveriş merkezinden ayrılırken kullandığı otomobilin plakası ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Polisin operasyonunda, İran uyruklu Mojdaba N, karısı Atena N. ve Omit O. gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, alışveriş merkezi önüne gelen 3 şüphelinin, Zanjani'nin parasını aldıkları görüntüler yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mojdaba N. tutuklanırken, Atena N. ve Omit O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

