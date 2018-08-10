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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın oynanacak Fenerbahçe-Bursaspor maçı dolaysıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumartesi günü saat 21.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Bursaspor, müsabakası nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına olan kısım) ile Kördere Sokağı'nın saat 17.45'ten itibaren trafiğe kapatılacağı belirtildi.

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fenerbahçe - bursaspor İstanbul Emniyet Müdürlüüğü trafik yol

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