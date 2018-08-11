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İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın oynanacak Beşiktaş-Akhisarspor maçı dolaysıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 21.45'te Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Akhisarspor müsabakası nedeniyle bazı yolların saat 18.15’ten itibaren trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecektir. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecektir. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.

Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Caddesi başından Kabataş istikametine yönlendirilecek.''

Açıklamada, Dolmabahçe’den gelen akımın iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikametinin araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Bayıldım Caddesi'nden Küçük Çiftlik Caddesi'ne gelen akımın Dolmabahçe istikametine verilmeyerek, Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirileceği belirtilen açıklamada, "Mete Kavşağı’ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecektir. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacaktır. Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişimden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecektir. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacaktır. (Otesel İnişleri)." ifadelerine yer verildi.

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