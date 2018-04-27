İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları oynatma, yer temin etme ve para aktarma iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları oynatma, yer temin etme ve para aktarma iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 10 ve 17 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 38 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, suç örgütü liderinin de arasında bulunduğu 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 34'ünün "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak" ve "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandığı, 4 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldığı belirtildi.

