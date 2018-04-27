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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

İnternet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenleyen ve 15-17 yaş arasındaki çocukları para çekmek-yatırmak için kullandığı öne sürülen suç örgütüne yönelikoperasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Yasa dışı bahis organizasyonunun günlük hasılatı olduğu değerlendirilen 402 bin liraya el konuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da internet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenleyen ve çocukları para çekmek-yatırmak için kullandığı öne sürülen suç örgütü üyesi 15 kişi yakalandı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynatan ve yaşları 15 ile 17 arasındaki çocukları ATM'den para çekmek-yatırmak amacıyla kullandığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

Çalışmaların ardından 4 ilçede eş zamanlı baskın düzenleyen polis, suç örgütü üyesi 15 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada yasa dışı bahis organizasyonunun günlük hasılatı olduğu değerlendirilen 402 bin lira, para sayma makinesi, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Şube Müdürlüğü istanbul yasa dışı bahis

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