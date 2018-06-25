İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki tüm camilerde ve Kur’an kurslarında yaz Kur'an kursları başladı.

Kursların başlaması dolayısıyla Yenibosna'daki Hazreti Ebubekir Camisi'nde programda konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, öğrencilerin yaz tatili münasebetiyle Kur'an, cami, dostluk ve kardeşlikle buluştukları bir gün olduğunu, o bakımdan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Yılmaz, "Allah Kur'an-ı Kerim'inde 'Bir işten boşa çıktığın, bir işi tamamladığın zaman hemen yenisine yönel' diye buyuruyor. Bu yavrularımız da öyle yaptı. Okullarını bitirdiler. Şimdi bu tatilde camilerimizi, kurslarımızı ve bu güzel mekanları, güzellikleriyle masumiyetleriyle süslediler." dedi.

Türkiye'de ilk ve orta okul çağında yaklaşık 10 milyona yakın öğrenci bulunduğunu söyleyen belirten, şöyle devam etti:

"Her yıl, bu 10 milyon öğrencinin 2-3 milyon kadarı camilerimize ve Kur'an kurslarımıza geliyor. İki ay süreyle cami, Kur'an, cemaat, namaz ve ibadetle tanışıyor. Bu çok önemli bir vesile ve vasıta. Çocuklarımızın kendi milli ve manevi aidiyetleri, kimlikleri ülkemizin geleceği adına çok önemlidir. O bakımdan bu güzel vesileyi en güzel şekilde değerlendiren hocalarımıza velilerimize ve bu işe gönülden destek veren herkese teşekkür ediyorum."