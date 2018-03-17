İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede 100 noktada çok sayıda polisin katılımıyla helikopter destekli denetimler yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele Şubelerinden çok sayıda polisin katıldığı uygulama iki saat sürdü. Çalışmalara özel harekat polisleri de destek verdi.

Uygulama kapsamında trafik kontrolleri ile şüpheli görülen kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimleri gerçekleştirildi.

Durdurulan araçlarda detaylı aramaların yapıldığı çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer aldı.