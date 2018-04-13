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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 21:29 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 39 ilçede 3 bin polisin katılımıyla helikopter destekli uygulama yapılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde 120 noktada, 3 bin polisin katılımıyla yapılan, 2018'in 6. uygulaması saat 20.00'de başlatıldı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu ekipler katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Suç ve suçlularla kesintisiz mücadele etmek amacıyla yapılan uygulamaların, gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

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