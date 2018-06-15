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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 21:51 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla, 2 bin 200 polisin katılımıyla 180 noktada, helikopter destekli uygulama yapılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde bayram öncesi başlatılan ve bugün de devam eden uygulama kapsamında, 39 ilçe ve 180 noktada, 2 bin 200 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı noktalarda, yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlenmesine yönelik uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelleri katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada, özel eğitimli köpekler de yer alıyor.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

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