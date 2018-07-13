HABER

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:00 | Son Güncelleme

39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla uygulama yapılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde 5 bin polisin katılımıyla, Yeditepe Huzur Uygulaması-11, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Kışanak ve Tuncel'in tutukluluklarına devam kararıKışanak ve Tuncel'in tutukluluklarına devam kararı
AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Yeditepe Huzur asayiş uygulaması istanbul

En Çok Okunan Haberler

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!

HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!

İstanbul Emniyeti "Yeditepe Huzur" uygulması için düğmeye bastı! 5 bin polisin katılımıyla dev operasyon!

İstanbul Emniyeti "Yeditepe Huzur" uygulması için düğmeye bastı! 5 bin polisin katılımıyla dev operasyon!

AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!

AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!

Tecavüz ve cinayet kurbanı Şule Çet için kardeşinden yürek yakan çağrı

Tecavüz ve cinayet kurbanı Şule Çet için kardeşinden yürek yakan çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!

Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı

Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.