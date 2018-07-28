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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:37 | Son Güncelleme

5 bin polisin katıldığı uygulamaya helikopter de destek veriyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde 5 bin polisin katılımıyla, Yeditepe Huzur Uygulaması-12, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekler de araçlarda arama yapıyor.

Uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

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