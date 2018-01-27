İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi

*İstanbul'un bütün ilçelerinde, 1200 polisle asayiş denetimi yapıldı. Denetimlere, özel harekat polisleri de katıldı.

İbrahim AKTÜRK / Murat SOLAK - İstanbul, (DHA)

İstanbul'un 39 ilçesinde 1200 polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur Denetimi' yapıldı. Daha önce belirlenen 100 noktada gerçekleşen denetimde polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup arama yaptı. Ekipler, GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü de yaptı. Denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi.

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