HABER

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

* 120 kontrol noktası kuruldu... Şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı.  Haber-Kamera: Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur-6" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.

* 120 kontrol noktası kuruldu... Şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur-6" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.

İstanbul'un bütün ilçelerinde, 3 bin polisin katılımıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde asayiş denetimi yapıldı. Daha önce belirlenen 120 noktada gerçekleşen denetimlerde, polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup didik didik aradı. Çok sayıda kişi de Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Denetimlere polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. Saat 20.00'de başlayan denetimler gecenin geç saatlerine kadar sürecek.

Boğaz'da bir ilk! 5 günlük kabusBoğaz'da bir ilk! 5 günlük kabus
Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...
İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Çılgın Sivaslılar Diriliş Ertuğrul'da Sadettin Köpek'e pusu kuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.