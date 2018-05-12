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- İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ: 54 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 08:28 | Son Güncelleme

  Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul'daki 'Yeditepe Huzur-7' denetiminde 54 kişi gözaltına alırken, 57 bin 219 lira para cezası kesildi.

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
İstanbul'daki 'Yeditepe Huzur-7' denetiminde 54 kişi gözaltına alırken, 57 bin 219 lira para cezası kesildi.
Dün akşam yapılan asayiş denetlemeleri gece saatlerinde sona erdi. Denetlemelerle ilgili emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, il genelinde 8 bin 530 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken, hakkında arama kararı bulunan 22 kişi ile 32 yoklama kaçağı gözaltına alındı.
Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 15 mermi ele geçirildi. Denetlenen 245 işyerinden 8'i hakkında adli ve idari işlem yapılırken, yine denetlenen 1 bin 869 araçtan 16'sına trafikten men işlemi yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 57 bin 219 lira para cezası uygulandı.

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