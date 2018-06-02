HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 00:16 | Son Güncelleme

İstanbul'da, 3 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada asayiş denetimleri yapıldı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA)
İstanbul'da, 3 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada asayiş denetimleri yapıldı. Polis helikopteri ekiplere havadan destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube müdürlüğü ekipleri ve Trafik birimlerinden oluşan 3 bin polis, İstanbul'un 39 ilçe ve 200 noktasında eş zamanlı saat 22.00'de denetime başladı. 'Yeditepe Huzur' adı verilen denetimler sırasında ekipler, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaparken, şüpheli gördükleri araçlarda arama yapıldı. Denetimlere polis helikopteri ise havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Polisin Uygulama yapması
-Polis helikopterinden görüntü
-Vatandaş ile röp
-Özel harekat polisinden görüntü
-Genel ve Detaylar

PARTNERDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştıDünya tanıyacak! Manisa'da ortaya çıkmıştı
TİKAD'ın geleneksel iftar yemeğinin 15'incisi yapıldıTİKAD'ın geleneksel iftar yemeğinin 15'incisi yapıldı
Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın işi nedir?Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın işi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Erol Mütercimler, 24 Haziran seçim sonuçları için Alman şirketinin yaptığı anketi açıkladı

Erol Mütercimler, 24 Haziran seçim sonuçları için Alman şirketinin yaptığı anketi açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın işi nedir?

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın işi nedir?

Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 12 Haziran'da görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: 12 Haziran'da görüşeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.