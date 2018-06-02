İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA)
İstanbul'da, 3 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada asayiş denetimleri yapıldı. Polis helikopteri ekiplere havadan destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube müdürlüğü ekipleri ve Trafik birimlerinden oluşan 3 bin polis, İstanbul'un 39 ilçe ve 200 noktasında eş zamanlı saat 22.00'de denetime başladı. 'Yeditepe Huzur' adı verilen denetimler sırasında ekipler, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaparken, şüpheli gördükleri araçlarda arama yapıldı. Denetimlere polis helikopteri ise havadan destek verdi.
Görüntü Dökümü:
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-Polisin Uygulama yapması
-Polis helikopterinden görüntü
-Vatandaş ile röp
-Özel harekat polisinden görüntü
-Genel ve Detaylar
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