İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 107 gözaltı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda 11 bin 996 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı.
Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 4 silah, 4 kuru sıkı tabanca, 54 gram ve 5 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi. Denetlenen 355 işyerinden 26 hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 3 bin 344 araçtan 81'ine işlem yapıldı.
Denetlemeler sonunda araç ve iş yerlerine toplam 176 bin 964 lira para cezası uygulandı.
(DHA)
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