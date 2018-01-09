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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 107 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 02:32 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36'ıncı "Yeditepe Huzur Denetimi" operasyonu kapsamında 107 kişi gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda 11 bin 996 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 4 silah, 4 kuru sıkı tabanca, 54 gram ve 5 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi. Denetlenen 355 işyerinden 26 hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 3 bin 344 araçtan 81'ine işlem yapıldı.

Denetlemeler sonunda araç ve iş yerlerine toplam 176 bin 964 lira para cezası uygulandı.

(DHA)

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gözaltı istanbul yeditepe huzur operasyonu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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