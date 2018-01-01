İstanbul'da yılbaşı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Topkapı Sarayı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı, İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı Fatih Grup Amirliği ve İl Ambulans Servisi Avrupa Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.
Şahin, Taksim'de görevli polisleri ziyaretinin ardından, Topkapı Sarayı'na gelerek buradaki Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli jandarmalarla bir süre sohbet etti.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce'nin de iştirak ettiği ziyaretin ardından Vali Şahin, İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı Fatih Grup Amirliği ve İl Ambulans Servisi Avrupa Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne gelerek, çalışanların yeni yılını kutladı.
(AA)
Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar
Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)
İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...
Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!
İran'da büyük kriz... 'Demir yumruğumuzu gösteririz'
2018'e ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu!
Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Okuyucu Yorumları 0 yorum