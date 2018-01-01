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İstanbul'da yılbaşı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

- İstanbul Valisi Şahin, 2017'nin son saatlerinde jandarma, itfaiye ve 112 ekiplerini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Topkapı Sarayı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı, İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı Fatih Grup Amirliği ve İl Ambulans Servisi Avrupa Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

Şahin, Taksim'de görevli polisleri ziyaretinin ardından, Topkapı Sarayı'na gelerek buradaki Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli jandarmalarla bir süre sohbet etti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce'nin de iştirak ettiği ziyaretin ardından Vali Şahin, İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı Fatih Grup Amirliği ve İl Ambulans Servisi Avrupa Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne gelerek, çalışanların yeni yılını kutladı.

(AA)

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