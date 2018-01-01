İstanbul'da yılbaşı tedbirleri

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, yılbaşı tedbirlerinin hem İstanbul hem de Türkiye genelinde en üst seviyede alınıp uygulandığını belirterek, "Bu da vatandaşlarımıza huzur ve güven verip hayatlarını daha mutlu bir şekilde sürdürmelerini sağlıyor. İnşallah hep birlikte vatandaşlarımızın bu yılbaşını ve sonraki günleri de huzur ve güvenli şekilde geçirmelerini sağlamış olacağız." dedi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı İnce, İstanbulEmniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yılbaşı gecesi için kurulan koordinasyon merkezindeki çalışmaları inceledi.

İnce'ye, İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant ve Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit eşlik ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürü Adil Uğur Bilgili ile tedbirlerden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Öztürk de çalışmalar hakkında sunum yaptı.

AA muhabirine açıklama yapan İnce, yılbaşında vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yeni yıla girmeleri için tedbirleri her zaman olduğu gibi en üst düzeyde almaya çalıştıklarını söyledi.