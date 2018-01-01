İstanbul'da yılbaşı tedbirleri

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, yılbaşı tedbirlerinin hem İstanbul hem de Türkiye genelinde en üst seviyede alınıp uygulandığını belirterek, "Bu da vatandaşlarımıza huzur ve güven verip hayatlarını daha mutlu bir şekilde sürdürmelerini sağlıyor. İnşallah hep birlikte vatandaşlarımızın bu yılbaşını ve sonraki günleri de huzur ve güvenli şekilde geçirmelerini sağlamış olacağız." dedi.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı İnce, İstanbulEmniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yılbaşı gecesi için kurulan koordinasyon merkezindeki çalışmaları inceledi.
İnce'ye, İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant ve Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit eşlik ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürü Adil Uğur Bilgili ile tedbirlerden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Öztürk de çalışmalar hakkında sunum yaptı.
AA muhabirine açıklama yapan İnce, yılbaşında vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yeni yıla girmeleri için tedbirleri her zaman olduğu gibi en üst düzeyde almaya çalıştıklarını söyledi.
İçişleri Bakanlığı ve sorumlu tüm kurumların ayakta olduğunu ifade eden Müsteşar İnce, şöyle devam etti:
"Bizler de Bakanlığımız adına bugün almış olduğumuz tedbirler sahada nasıl uygulanıyor, aksayan bir yön var mı, bizim merkezden destekleyeceğimiz bir husus var mı diye bugün buradayız. Sizlerle beraber yeni yıla girmek istedik. Sayın Bakanımız Şırnak Kato Dağı'nda ve yeni yıla orada girdi. Bizleri de buralara görevlendirdi. Ben müsteşar olarak İstanbul'dayım, Bakan Yardımcımız İzmir'de, Emniyet Genel Müdürümüz Emniyet Genel Müdürlüğü Harekat Merkezi'nde. Jandarma Genel Komutan Yardımcımız Korgeneral Ali Çardakçı, Jandarma Harekat Merkezi'nde, İçişleri Bakanlığımızın Güvenlik ve Koordinasyon Birimi'nin başında İsmail Çataklı bulunuyor. Tedbirlerin hem İstanbul hem de Türkiye genelinde en üst seviyede alınıp uygulandığını görüyoruz. Bu da vatandaşlarımıza huzur ve güven verip hayatlarını daha mutlu bir şekilde sürdürmelerini sağlıyor. İnşallah hep birlikte vatandaşlarımızın bu yılbaşını ve sonraki günleri de huzur ve güvenli şekilde geçirmelerini sağlamış olacağız."
Görevli personelin yeni yılını tebrik eden İnce, "2018 yılının milletimiz ve ülkemiz açısından çok daha mutlu, çok daha güzel, çok daha müreffeh bir yıl olmasını diliyorum." dedi.
- GAMER çalışmaları
Muhterem İnce, İçişleri Bakanlığı bünyesinde temmuz ayında kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) son durumu hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımız göreve geldikten sonra bizlere talimat verdi ve o talimat neticesinde gerçekleşti, bu yapılaşma. Tüm 81 il valiliğimizde GAMER'in şubeleşme çalışmaları sürüyor. Merkez fiilen aktif durumda ama daha etkin bir şekilde faaliyette olmasını arzu ediyoruz ve bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde GAMER'lerden sorumlu mülki idare amirlerine bir eğitim verildi ve o eğitim çerçevesinde çalışmaları sürdürüyoruz. Bakanlık merkezimizde de şu an büyük bir GAMER merkezi oluşturuluyor. İnşaatına başlanmış durumda ve en kısa sürede tamamlayıp bakanlığımız bünyesinde 81 ilimize hitap eden bir hizmet yapılmış olacak."
(AA)
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