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İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 01:42 | Son Güncelleme

Esenyurt TEM Bağlantı Yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, 01.00 sıralarında Esenyurt TEM Bağlantı Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın aniden durması üzerine arkadan gelen araçlar birbirine çarpmaya başladı. Meydana gelen zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçları itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı kontrol etti. Polis ekipleri de olası başka bir kazaya karşı önlem aldı.

ekiciler yardımıyla araçlar yoldan kaldırıldı. Bir müddet trafikte aksamalar yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA / İHA)

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