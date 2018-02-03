İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

Kaza, 01.00 sıralarında Esenyurt TEM Bağlantı Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın aniden durması üzerine arkadan gelen araçlar birbirine çarpmaya başladı. Meydana gelen zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçları itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı kontrol etti. Polis ekipleri de olası başka bir kazaya karşı önlem aldı.
ekiciler yardımıyla araçlar yoldan kaldırıldı. Bir müddet trafikte aksamalar yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA / İHA)
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