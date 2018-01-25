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İstanbul'daki ana darbe davasında savcı mütaalasını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu 24 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu 14 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul'daki ana darbe davasında savcı mütaalasını açıkladı

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savcı istanbul FETÖ 15 Temmuz ana darbe davası

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