İSTANBUL'DAKİ ANA DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASI'NDA MÜTALAA VERİLDİ… (1)

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Terör Örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 9'u firari 14'ü tutuklu toplam 24 sanığın yargılandığı davada, mütalaa verildi. Savcı, 14 tutuklu sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

20. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan 20. duruşmada 4 tutuklu sanık ile tutuksuz sanık dönemin 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı'nı da temsilen avukatlarında hazır bulunduğu duruşmada, bütün gün sanık avukatlarının talepleri alındı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 14 tutuklu sanığın "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

10 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Savcı, tutuksuz sanık Erdal Öztürk ile firari 9 sanığın dosyasının da ayrılmasını istedi. Duruşma mütalaaya karşı sanık ve taraf avukatlarının savunma hazırlaması için ileri bir tarihe ertelendi.

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