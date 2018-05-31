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İstanbul'daki Araplar iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:51 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Araplar iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Arap Derneği'nin 2. Arap Topluluğu iftarı, Miniatürk'te düzenlendi.

İftarda konuşan Arap Derneği Başkanı Metin Turan,Türk-Arap ilişkilerini geliştirmek için faaliyetler düzenlediklerini belirterek, Türkiye'deki Arapların uyum ve adaptasyon sorununa katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Turan, ilkini geçen yıl düzenledikleri iftarın bu yıl ikincisinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ilk iftarımızı Yenikapı'da yapmıştık. Yaklaşık 2 bin 500 misafirimiz olmuştu. Bugün bin 100 kişi toplandık. İstanbul'da 1,5 milyon Arap halkı yaşıyor. Bu iftarda sadece Suriye'den değil, Irak,Libya, Mısır, Filistin, Tunus ve Fas'tan misafirlerimizle gurbette bir iftar yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanına bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Arap Derneği Arap Topluluğu iftarı

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