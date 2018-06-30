İstanbul'daki asayiş uygulamaları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen Kurt Kapanı-19 ile Yeditepe Huzur asayiş uygulamalarında 20 bin 43 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 48 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 28 Haziran'da 14.00-16.00 arasında Kurt Kapanı-19, 29 Haziran'da 20.00-24.00 arasında Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı.

39 ilçede toplam 380 noktada 4 bin 560 polisin görev aldığı uygulamalara, Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpekler de yer aldı.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada, uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 20 bin 43 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan 48 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ile 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Uygulamada, 337 iş yeri denetlendi ve 24 iş yerine ceza işlemi uygulandı. 6 bin 158 aracın kontrol edildiği çalışma sonucunda, 441 sürücüye ceza işlemi uygulandı, 118 araç trafikten men edildi, araç sürücülerine 321 bin 347 lira ceza verildi.

