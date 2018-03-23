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İstanbul'daki FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 23:41 | Son Güncelleme

FB TV eski haber müdürü Yasir Kaya'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - FB TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada savunması sorulan sanık Kaya, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanığın avukatlarından Fatih Uzun, müvekkilinin 2017 yılı mayıs ayında henüz hakkında hiç soruşturma başlatılmamışken, savcılığa başvurup ifade verme talebinde bulunduğu kaydetti.

Sanığın diğer avukatı Ali Rıza Dizdar da tahliye talebinde bulunarak, sanığın çocuğu ve ailesinin zor durumda olduğu gerekçesiyle en azından adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, atılı suçlamanın vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, sabit ikametgah sahibi oluşu, çocuğunun belgelerle ispatlanmış sağlık sorunları, gerek sanık gerekse çocuğu üzerindeki etkilerini dikkate alarak Kaya’nın tahliyesine hükmetti.

Sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan heyet, adli kontrol tedbirine uymadığı takdirde tekrar tutuklanacağı ihtarında bulundu.

Sanıktan elde edilen dijital materyaller dosyaya ulaştığında rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Kaya’nın "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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