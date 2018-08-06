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İstanbul'daki hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

İş yerlerinin çelik kasalarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 kişiden 10'u tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mart ayından bu yana Bayrampaşa, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde kapılarını kırdıkları bazı iş yerlerindeki çelik kasalardan hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen, iş yerlerindeki suç delillerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekiplerinin 6 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 6 bıçak, çelik kasaları açmak için kullandıkları manyetik matkap ve 21 bin lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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