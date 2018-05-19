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İstanbul'daki İİT Zirvesi Arap basınında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 22:57 | Son Güncelleme

Olağanüstü zirvedeki, "Doğu Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğu vurgusu" Arap basınında geniş yer aldı - Türkiye'nin, Filistin davasına destek olan tarafları bir araya getirme girişiminden övgüyle bahsedildi

DOHA (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi Arap basınında geniş yer aldı. Türkiye'nin, Filistin davasına destek olan tarafları bir araya getirme girişiminden Arap medyasında övgüyle söz edildi.

Katar merkezli gazetelerden Eş-Şark'ın Genel Yayın Yönetmeni Sadık Muhammed el-Amari bugünkü makalesinde, "İstanbul zirvesi, pek çok bölgesel kuruluşların yapamadığını başardı." ifadelerini kullandı.

Yine Katar merkezli Er-Rayeh gazetesi, "İslam Zirvesi, Kudüs'ün, Filistin devletinin ebedi başkenti olduğunu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla şehrin tarihi ve yasal statüsünün değişmeyeceğini vurguladı" sözlerini manşetine taşıdı.

Haberde, bu tutumun da uluslararası topluma Kudüs'ün tüm Müslümanların davası olduğu ve Müslüman dünyasının Kudüs'ü terk etmeyeceğine dair açık bir mesaj olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Kudüs ve Filistin konusundaki rolünden övgüyle bahseden Rayeh gazetesinin söz konusu haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Kudüs meselesinde siyasi açıdan zirveyi düzenlemesi, başta cumhurbaşkanı olmak üzere üst düzey yetkililerin açıklamaları ve İsrail büyükelçisini sınır dışı etmesi halk olarak da kitlesel gösteriler düzenlemesiyle açık ve önemli bir rol oynamıştır."

İstanbul'daki zirveyi "Yüz binlerce insanın gösterilere katılması ve Birleşmiş Milletler'in Gazze katliamına soruşturma komisyonu oluşturması gölgesinde İstanbul'da İslami zirve" manşetiyle okuyucuyla buluşturan Londra merkezli El-Kuds el-Arabi gazetesi, Ürdün delegasyonunun zirvedeki katılımına dikkati çekti.

Gazete zirveye Ürdün Kralı 2. Abdullah ile beraber kardeşleri Faysal, Ali, Hamza ve Haşim'in de katıldığını yazdı.

- "İstanbul Zirvesi, Kudüs'ün statüsünde herhangi bir değişikliği reddetti"

Suudi Arabistan'ın Şarkul Evsat gazetesi de zirveyle ilgili haberinde "İstanbul Zirvesi, Kudüs'ün statüsünde herhangi bir değişikliği reddetti" başlığını kullandı.

Er-Riyad gazetesi konuya ilişkin haberini "İslam Zirvesi'nde Filistinlilere uluslararası koruma talebi" manşetiyle verdi.

Kuveyt'in El-Kabes gazetesi de Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarına yer verdi.

Cezayir'in Eş-Şuruk, Ürdün'ün Es-Sebil ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El-Halic gazeteleri de İİT Olağanüstü Zirvesi'nin süreç ve sonuç bildirisini özel sayı ile ele aldı.

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Arap Basınında yansımalar islam işbirliği teşkilatı İstanbul Zirvesi

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