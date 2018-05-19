İstanbul'daki İİT Zirvesi Arap basınında

DOHA (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi Arap basınında geniş yer aldı. Türkiye'nin, Filistin davasına destek olan tarafları bir araya getirme girişiminden Arap medyasında övgüyle söz edildi.

Katar merkezli gazetelerden Eş-Şark'ın Genel Yayın Yönetmeni Sadık Muhammed el-Amari bugünkü makalesinde, "İstanbul zirvesi, pek çok bölgesel kuruluşların yapamadığını başardı." ifadelerini kullandı.

Yine Katar merkezli Er-Rayeh gazetesi, "İslam Zirvesi, Kudüs'ün, Filistin devletinin ebedi başkenti olduğunu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla şehrin tarihi ve yasal statüsünün değişmeyeceğini vurguladı" sözlerini manşetine taşıdı.

Haberde, bu tutumun da uluslararası topluma Kudüs'ün tüm Müslümanların davası olduğu ve Müslüman dünyasının Kudüs'ü terk etmeyeceğine dair açık bir mesaj olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Kudüs ve Filistin konusundaki rolünden övgüyle bahseden Rayeh gazetesinin söz konusu haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Kudüs meselesinde siyasi açıdan zirveyi düzenlemesi, başta cumhurbaşkanı olmak üzere üst düzey yetkililerin açıklamaları ve İsrail büyükelçisini sınır dışı etmesi halk olarak da kitlesel gösteriler düzenlemesiyle açık ve önemli bir rol oynamıştır."