İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Dünya Pazarlama AŞ eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 101 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya 15 tutuklu, 10 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.
Duruşmada sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
Sanıkların savunmasının tamamlamasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.
- Mütalaa
Mütalaada 26 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", 2 sanığın ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.
Cumhuriyet savcısı, FETÖ'nün hiyerarşisi içinde yönetici olarak hizmet ettiğini değerlendirdiği 5 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmasını, bir sanığın da "terör örgütüne finansman sağlama" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti
Mütalaada, 103 sanıktan alınan dijital materyallerin inceleme raporlarının henüz gelmemiş olması nedeniyle bu sanıklar hakkında tefrik kararı verilmesi öngörülmüştü.
Mahkeme heyeti, mütalaanın ardından 36 sanığın dosyasını ayırarak, 101 sanığın esas hakkında savunma yapmasına karar vermişti.
Bu davada yargılanan sanıklar Memduh Boydak ve Bekir Boydak hakkındaki dosyanın tefrikine, dosyanın Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ile birleştirilmesine karar verilmişti.
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