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İstanbul'daki iş adamlarının "FETÖ'ye himmet" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Dünya Pazarlama AŞ. eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 101 sanığın yargılandığı davada 14 sanığın 1 yıl 13 ay ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi - 75 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, 12 sanığın ise dosyasının tefrik edilmesine hükmetti

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Dünya Pazarlama AŞ. eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 101 sanığın yargılandığı davada, 8 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", 6 sanığın ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıklar esas hakkındaki savunmalarını tamamlamalarının ardından son sözlerini söyledi.

Suça karışmadıklarını iddia eden sanıklar, beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Fevzi Gürses, Mehmet Dai ve İbrahim Balcı'nın 9 yıl, Nureddin Gonca, Mustafa Güngör ve Mehmet Özdemir'in 7 yıl 6 ay, İhsan Topçu ile Mehmet Gürses'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan ise tutuklu sanıklar Mehmet Serhan Akın, Ahmet Karaoğlu, Vedat Oral ve Ayhan Genç'in 4 yıl 2 ay, Adem Sarıca'nın 1 yıl 13 ay, Fatih Avvuran'ın 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuksuz 75 sanığın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, 2'si tutuklu 12 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı.

Kararın ardından tutuklu 12 sanığın tahliyesine, 4 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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dava Dünya Pazarlama FETÖ karar

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