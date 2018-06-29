İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Dünya Pazarlama AŞ. eski ortaklarının da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu 101 sanığın yargılandığı davada, 8 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", 6 sanığın ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıklar esas hakkındaki savunmalarını tamamlamalarının ardından son sözlerini söyledi.

Suça karışmadıklarını iddia eden sanıklar, beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Fevzi Gürses, Mehmet Dai ve İbrahim Balcı'nın 9 yıl, Nureddin Gonca, Mustafa Güngör ve Mehmet Özdemir'in 7 yıl 6 ay, İhsan Topçu ile Mehmet Gürses'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.