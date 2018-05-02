İSTANBUL (AA) - ARİF YAKICI - İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılında meydana gelen 15 bin 374 trafik kazasında 186 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 598 kişi yaralandı.

Türkiye'de en fazla aracın bulunduğu il olan İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri de kazaların önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle vatandaşların işe gidiş ve dönüş ile okulların giriş ve çıkış saatleri olan 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde kentin birçok noktasında yaşanan trafik yoğunluğu, sürücüleri zor durumda bırakıyor. Bazı sürücülerin bir an önce gitmek istedikleri yere ulaşmak için kural ihlali yapmaları ise kazalara neden oluyor.

İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde 2017 yılında ölümlü ve yaralanmalı 15 bin 374 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 186 kişi yaşamını yitirirken, 21 bin 598 kişi de yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul'daki trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışması yaptı.