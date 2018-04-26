İstanbul'daki Kurt Kapanı-16 Operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen Kurt Kapanı-16 operasyonunda, 5 bin 433 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan 15 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği ettiği, kent genelindeki operasyon, 14.00-16.00 arasında gerçekleştirildi.
Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 150 noktada, 2 bin personel ile uygulama ve denetim yapıldı.
Asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı, yayalar, motorlu taşıt sürücüleri, deniz yolu ve hava yolu ile İstanbul'a giriş yapan herkesin denetlenmesine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerleri denetlendi.
Kurt Kapanı-16 operasyonunda, 5 bin 433 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Denetimlerde 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 10 fişeğin ele geçirildiği belirtildi.
Uygulamada, 2 bin 90 aracın kontrol edildiği, aranan 95 aracın yakalandığı, 20 aracın trafikten men edildiği, araç sürücülerine 71 bin 495 lira ceza kesildiği bildirildi.
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