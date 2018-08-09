HABER

İstanbul'daki "Kurt Kapanı-21" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

İstanbul'un tüm ilçelerinde hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 657 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 27 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen Kurt Kapanı-21 operasyonunda, 7 bin 657 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 27 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği ettiği, kent genelindeki operasyon 15.00-16.00 arasında gerçekleştirildi.

Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 178 noktada 2 bin 400 personelle uygulama ve denetim yapıldı.

Asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı, yayalar, motorlu taşıt sürücüleri, deniz yolu ve hava yolu ile İstanbul'a giriş yapan herkesin denetlenmesine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerleri denetlendi.

Kurt Kapanı-21 operasyonunda, 7 bin 657 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Denetimlerde 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Uygulamada, bin 870 aracın kontrol edildiği, 91 araca işlem yapıldığı, 23 aracın trafikten men edildiği, araç sürücülerine 48 bin 542 lira ceza kesildiği bildirildi.

PARTNERİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttıİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttı
ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay KuvvetleriABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri
Danıştay: Alpu termik santralinde kömür madeni için ÇED gerekliDanıştay: Alpu termik santralinde kömür madeni için ÇED gerekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetim istanbul Kurt Kapanı-21 Uygulama

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu! Acı haber geldi

Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu! Acı haber geldi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.