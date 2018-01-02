İstanbul'daki kuyumcu soygunun en net görüntüsü ortaya çıktı

Esenler'de soygunun hemen ardından yaşananları amatör bir kamera kaydetti. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan kuyumcu soygununda çıkan çatışmada bir soyguncu ve kuyumcunun sahibi hayatını kaybetmiş bir soyguncu da yaralı olarak yakalanmıştı. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor.
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