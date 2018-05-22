İstanbul'daki metrobüs kazası davası

"Yaşlı bir bayan metrobüse binmek isteyince şoför kapıyı açmadı. Yolcular kapıyı açmasını söyleyince şoför 'kahraman eşekler istediğimi alırım, istediğimi almam' dedi. Ben de 'insanız hakaret etmene gerek yok. Sonuçta durağa yanaşmıştın. Kadın parasını ödemiş.' dedim. Şoför yerinden kalktı, iki eliyle göğsümden itti. Orada bir yolcu beni geri çekti, arkaya doğru ilerledim. Şoför anneme küfür edince kendimi kaybettim. Allah kahretsin mahiyetinden elimi salladım. O sırada elimde şemsiye vardı. Kendimi kaybettim. Sonra gerisini pek hatırlamıyorum."

Bunun üzerine mahkeme hakimi Ali Altıntürk sanığa elindeki şemsiyeyi savurup savurmadığını sordu. Sanık Akbulut ise "Hatırlamıyorum. O kadar kişinin içinde anneme küfür edilince kendimi kaybettim. Bu olayı tasarlamadım. Vurmak gibi bir niyetim yoktu. Olay bana hakaret edilince oldu. Bunca insanın canına, malına kastedecek bir şey yapmak istemezdim. Pişmanım." dedi.

- Metrobüs şoförü sanıktan şikayetçi oldu

Duruşmada müşteki olarak dinlenilen metrobüs şoförü Recai Türkoğlu ise olay günü Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine giderken Acıbadem durağına geldiğini anlatarak, "Önümdeki 2-3 metrobüs durağa girdiği için ben giremedim. Bir tane bayan ön kapıyı tıkladı. Ben can güvenliği tehlikeye girmesin diye, nizami durağa girmediğim için de kapıyı açmadım. İşaretle ön tarafa ilerlemesini söyledim. Ortalardan bir ses 'kapıları açsana' diye söylendi. Ben de yolcular duyacak şekilde durağa girdikten sonra kapıların açılacağını söyledim." diye konuştu.

Diğer metrobüslerin hareket etmesi üzerine durağa nizami bir şekilde yanaştığını aktaran Türkoğlu, şöyle devam etti: