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İstanbul'daki mitingler için sıkı güvenlik önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Yenikapı'da ve HDP'nin Bakırköy'de bugün düzenlenen mitingleri nedeniyle yaklaşık 20 bin emniyet personeli görev yapıyor - Mitinglerde 5 polis helikopteri, 6 deniz botu, 141 TOMA ve zırhlı araç yer alırken, polis helikopteri de havadan denetim gerçekleştiriyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bugün düzenlenen AK Parti ve HDP mitingleri dolayısıyla 20 bin emniyet personeli görev yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün AK Parti'nin Yenikapı Miting Alanı'nda ve HDP'nin de Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirileceği mitingler nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Yenikapı Miting Alanı ve çevresi ile Bakırköy Halk Pazarı ile çevresinde yaklaşık 20 bin emniyet personeli görevlendirildi.

Özel harekat polisleri ve bomba imha uzmanlarının da görev aldığı tedbirler kapsamında, 6 deniz botu, 85 TOMA ve 56 zırhlı araç ile 10’u kangal, 10’u akbaş ve 10’u kurt köpeği olmak üzere 30 özel eğitimli köpek de görev alıyor.

Ayrıca, 5 polis helikopteri miting alanları ve çevresinde havadan denetim yapıyor.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan, terör örgütü PKK ve radikal terör örgütleri alanında uzmanlaşmış ekiplerin, belirlenen önemli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi aldığı ve şüpheli kişiler üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yaptığı öğrenildi.

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