İstanbul'daki müzelerin hedefi, 10 milyonun üzerinde ziyaretçi

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, bakanlık bünyesindeki müzeleri bu yıl 10 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesini beklediklerini bildirdi. Yılmaz, Müzeler Haftası kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da, müze tescil belgesine sahip 91 müzenin bulunduğu bilgisini verdi. İstanbul'a gelen turist sayısıyla müze ziyaretleri arasında bağlantı olduğunu vurgulayan Yılmaz, Ayasofya, Türk ve İslam Eserleri, İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Topkapı Sarayı ve Galata Mevlevihanesi müzeleri gibi Bakanlık bünyesindeki 19 müzenin ziyaretçi sayılarını şöyle aktardı: "Bakanlığa bağlı müzelerin toplam ziyaretçi sayısı 2017'de 4 milyon 884 bin 790, 2016'da 3 milyon 815 bin 198 olmuştur. Bugüne kadar en yoğun ziyaretçi sayısının 2015'te 9 milyon 412 bin 353 olduğunu görüyoruz. İlk dört ayı kapsayan 2018 verilerine baktığımız zaman ise sadece Topkapı Sarayı Müzesi 800 bini geçmiş durumda. Bu durumda bugüne kadar en yüksek ziyaretçi sayısına sahip olan 2015'i geçeceğimizi ve 2018'de 10 milyonun üzerinde müze ziyaretçisinin olacağını düşünüyoruz."

- "91 müzemiz, İstanbul'daki ziyaretçilerini ağırlıyor" Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 19 müzenin olduğunu dile getiren Yılmaz, "12'si TBMM Milli Saraylara ait müze, 3'ü TSK'ya ait müze, 4'ü Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait müze, 9'u İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait müze, 9'u üniversite ve diğer devlet kurumlarına ait müze ve 35'i özel müze olmak üzere toplamda 91 müzemiz İstanbul'daki ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor." diye konuştu. Yılmaz, müze ziyaretçi sayılarının toplumun sahip olduğu kültürün bir yansıması olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişe ait olan hayata, duyguya, düşünceye, resme, edebiyata, yaşanmışlığa, kültür ve sanata ait pek çok obje müzelerde bir araya gelir ve geçmiş toplumların duygu, düşünce, yaşayış, üretim, sanat ve edebiyat gibi pek çok konuda ortaya koyduğu birikimi yansıtır. Dolayısıyla müze kültürü toplumların tarihi hafızalarıdır. Bu tarihi hafızanın bir arada estetik bir yaklaşımla ve profesyonel bir şekilde sunumu anlamına gelir. Müzeleri birer eğitim aracı olarak düşünebiliriz. Bu bağlamda müze yöneticilerinin de ziyaretçi sayısı kadar, ziyaretçi niteliğine önem vermesi gerekir."

- "İstanbul müzecileri bundan sonra daha sık bir araya gelecek" Yabancı müze ziyaretçilerin, yerli ziyaretçi sayısından her zaman daha çok olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu anlamda müzecilik haftasındaki etkinlikler ve farklı çalışmalar bu farkındalığı oluşturmaya yöneliktir. Fakat yine de yeterli değil çünkü daha çok emek harcayıp zaman ayırmalı ve müzelerimizi tanıtmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. Coşkun Yılmaz, Müze Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı düzenlendiğini hatırlatarak, müzelerin tanıtılmasının önemli olduğunu vurguladı. Müzeleri tanıtmaya yönelik çalışmaların başlayacağı bilgisini veren Yılmaz, şunları aktardı: "İstanbul Valiliğimizin talimatıyla bir web sitesi kurma kararı aldık, böylece her müzenin daha etkin bir şekilde tanıtılması sağlanacak. 22-23 Mayıs'ta 1. İstanbul Müzeleri Çalıştayı düzenliyoruz. Bu çalıştayımızda İstanbul müzelerinin ortaya koymuş olduğu çalışmaları, mekan düzenlemelerini ve yeni keşifleri anlatıp değerlendireceğiz. İstanbul müzecileri bundan sonra daha sık bir araya gelecek ve İstanbul müzelerinin tanıtımı konusunda ortak bir çaba sarf edeceğiz."