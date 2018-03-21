İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Nevruz Bayramı kutlamaları sırasında, terör örgütü propagandası yapmak, görevli memura mukavemet ve görevli memura hakaret iddiasıyla 40'ı kadın 81 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Nevruz Bayramı nedeniyle kent genelinde önlem aldı.
Polis ekiplerinin çalışmalarında, 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere 40'ı kadın 81 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 73'üne terör örgütü propagandası yapmak, 6'sına görevli memura mukavemet ve 2'sine görevli memura hakaret iddiasıyla işlem yapıldığı bildirildi.
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