İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki nevruz kutlamaları sırasında, "terör örgütü propagandası yapmak, görevli memura mukavemet ve görevli memura hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde gözaltına alınan 4'ü çocuk 77 şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 28'i mahkemece tutuklanırken, 4'ü çocuk 45 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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