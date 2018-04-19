İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye gönderildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında organize suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen İran uyruklu N.Ş.Z. ile biri rütbeli 4 polisin de yer aldığı 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
- Operasyon
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Nisan'da uluslararası organize suç örgütü elemanlarının yakalanması amacıyla düzenlediği operasyonda, grubun elebaşı olduğu iddia edilen İran uyruklu N.Ş.Z. ile 4 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 10 kişi yakalanmıştı.
Operasyonda gözaltına alınan 1 başkomiser ve 3 polis memurunun, N.Ş.Z'nin kızı ve şoförüne silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin emniyetteki bilgilerini, para karşılığı N.Ş.Z'ye ulaştırdıkları iddia edilmişti.
Bu arada, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla geçmiş yıllarda tutuklanan N.Ş.Z'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski cumhuriyet savcı Zekeriya Öz tarafından Ergenekon ve Balyoz davalarında gizli tanık yapılarak tahliye edildiği iddia edilmişti.
Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'te de lüks araca gerçekleştirilen silahlı saldırıda ise N.Ş.Z'nin kızı ve şoförü hayatını kaybetmişti.
Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması
Çocuk parkında fuhuş rezaleti!
Avusturya'dan skandal hamle!
Sırrı Süreyya Önder, erken seçim tarihini 5 ay önce söylemiş
Tuzağına düşürdüğü impalayı tam öldürecekken...
Erken seçim neden 24 Haziran'da? Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıkladı
İnanması çok zor ama bu da moda oldu!
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum