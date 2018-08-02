İstanbul'daki organize suç örgütü soruşturması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı C.M. gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik 4 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı olmasına rağmen bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında aranan Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı C.M. dün yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 4 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında şebeke lideri olduğu belirtilen Fatih İ'nin de bulunduğu 31 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı
İtalyan milyarder ve playboy Vacchi'nin dansı sosyal medyayı yıktı
Gaye Usluer'in açıklamasında dikkat çeken Atatürk ve AK Parti detayı
Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak
Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum