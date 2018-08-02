İstanbul'daki organize suç örgütü soruşturması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı C.M. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik 4 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı olmasına rağmen bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında aranan Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı C.M. dün yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 4 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında şebeke lideri olduğu belirtilen Fatih İ'nin de bulunduğu 31 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

