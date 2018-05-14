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İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan Fırat Delibaş ile Efraim Yücel tutuklandı - Mahkeme, diğer sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fırat Delibaş ile Efraim Yücel tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beyoğlu'nda bir adrese düzenlenen baskında gözaltına alınan Delibaş ile Yücel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, yargılandıkları İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava kapsamında açılan ara celsede savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı Elif Gülşah Gürlek, duruşma tarihinin temmuz ayına bırakılmış olduğunu belirterek, ancak dava dosyasında haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Fırat Delibaş, Efraim Yücel ve Rıdvan Kartal'ın mevcutlu olarak mahkemede hazır edilip celse açıldığını tutanağa yazdırdı.

Sanıkların kimlik tespitleri ve haklarında suçlamaların yüzlerine okunduğu celsede, sanıklar haklarındaki "rüşvet, tehdit ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, ruhsatsız silah bulundurmak ile kumar oynatmak ve suç örgütüne üye olmak" suçlamalarını kabul etmedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar Delibaş ve Yücel'in tutuklanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Delibaş ve Yücel'in üzerlerine atılı "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yağma" suçlarından tutuklanmalarına hükmetti.

Heyet, diğer sanık Kartal'ın "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak ile rüşvet vermek" suçlarının niteliğinin adil kontrol kararı ile yeterli denetim sağlanabileceğini dikkate alarak, hakkında çıkarılan yakalama kararı geri alınıp yurtdışına çıkış yasağı konulan sanığın serbest bırakılmasına karar verdi.

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