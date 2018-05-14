İstanbul'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fırat Delibaş ile Efraim Yücel tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beyoğlu'nda bir adrese düzenlenen baskında gözaltına alınan Delibaş ile Yücel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, yargılandıkları İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava kapsamında açılan ara celsede savunma yaptı.

Mahkeme Başkanı Elif Gülşah Gürlek, duruşma tarihinin temmuz ayına bırakılmış olduğunu belirterek, ancak dava dosyasında haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Fırat Delibaş, Efraim Yücel ve Rıdvan Kartal'ın mevcutlu olarak mahkemede hazır edilip celse açıldığını tutanağa yazdırdı.

Sanıkların kimlik tespitleri ve haklarında suçlamaların yüzlerine okunduğu celsede, sanıklar haklarındaki "rüşvet, tehdit ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, ruhsatsız silah bulundurmak ile kumar oynatmak ve suç örgütüne üye olmak" suçlamalarını kabul etmedi.