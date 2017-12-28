İstanbul’daki pastanede şoke eden görüntü!

İstanbul Ümraniye’de bulunan bir pastanenin vitrininde dolaşan farenin videosu sosyal medyayı adeta salladı. Vatandaşlar, farenin vitrinde gezindiğini ve kuru pastaları yediğini görünce hemen telefonlarına sarıldı.
Farenin tepsilerin üzerinde cirit attığını gören vatandaşlar, çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
Büyük tepki çeken görüntülerin ardından görevliler harekete geçti.
PASTANE MÜHÜRLENDİ
Belediye ekipleri sabah saatlerinde Ümraniye’deki pastaneyi mühürlediği öğrenildi.
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