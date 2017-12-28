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İstanbul’daki pastanede şoke eden görüntü!

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 20:35 | Son Güncelleme 7 saat önce

İstanbul Ümraniye'de bir pastanenin vitrininde kuru pastaların üzerinde dolaşan fare görenleri şoke etti! Bir vatandaş vitrinde dolaşan fareyi görünce hemen görüntüleri kameraya çekip sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul Ümraniye’de bulunan bir pastanenin vitrininde dolaşan farenin videosu sosyal medyayı adeta salladı. Vatandaşlar, farenin vitrinde gezindiğini ve kuru pastaları yediğini görünce hemen telefonlarına sarıldı.

Farenin tepsilerin üzerinde cirit attığını gören vatandaşlar, çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Büyük tepki çeken görüntülerin ardından görevliler harekete geçti.

PASTANE MÜHÜRLENDİ

Belediye ekipleri sabah saatlerinde Ümraniye’deki pastaneyi mühürlediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye Vitrin istanbul pastane

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
çok güzel yakalamışlar..pastanenin adı da çekilmiş.iyice rezil etmişler çekenin yayınlayanın ellerine sağlık.
Tabii pastalar çöpe gitti. Ve zavallı fare bu gece aç kaldı.
Kim bilir bunları kimler yedi belkide sabaha kadar sürekli üzerindeydiler...Şimdi bu işyeri sahibine azıcık para cezası kesilir 1-2 gün kapatılır sonra yine fareli pastalara devam..Böyle işyerlerinin adını adresini yazın diyeceğim ama bizim millet 3 gün sonra unutur birde kuru pastanın fiyatında kayda değer bir indirim yaptı mı tamamdır.
belki hayatında o pastaneye girmemiş biri o videoyu çekiyor hadi geçtim siz marketten aldığınız ürünler paketli olunca temiz mi zannediyorsunuz? 8 yıl çok bilinen bir gıda firmasında çalıştım gördüklerimi görseniz istifra ederdiniz kimse şimdi titiz ayaklarına yatmasın!
Aynen de öyle :)))))
gıda üretilen yerler hiç denetleniyormu
farede dizi setindeki gibi kameralarada alışık maşallah. manzara tabiki kötü ve iğrenç, lakın o pastaneye birileri o fareyi salıp akşam güzelcede videosunu çekmiş olamazmı. hiç bir dükkan sahibi bu görüntüleri onaylamaz. işyeri sahibinin biri ipini çekmiş. eski çalişanıda olabilir.
FARE AKŞAM PAZARI YAPIYOR.PAPARAZZİELRE YAKALANAN ÜNLÜLER GİBİ.NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI HAYVAN :)))))
Ayıla bayıla yediğimiz Tavukların neler yediğini bir görüp de bilseniz!veya yurt dışında Sri lankalı,Hintli,Afrikalı hatta batılı bir aşçının burnunu sıcak sıcak karıştırdıktan sonra günün menüsünü oluşturan yemekleri yapmaya başladığını görseniz eminim ki bu fare olayı devede kulak kalır:))
@yaaa_yalcin sen yukardaki adamın yorumunda o sözü nerden gördün delimisin sen:D
@Lombelidikelmondo sanırım gemicisin bahsettiğin ülkeler o yapılanlara ordakiler bagişiklık kazanmış ve gemilerin denizlere neler boşalttiğini ve bunları balıkların yediğini bu balıklarıda insanların tükettiğini hatırlatmak isterim.
tavuk un fare yedigi nerde görülmüş delimisin sen
akepeli belediye olunca denetim zayıf oluyor fareler besili oluyor
Pastane sahininin son dakika açıklaması : Sayın müşterilerimiz müsterih olsunlar. Bu montaj görüntüleri çekip, basına sızdıran hain alçaklar mutlaka tesbit edilip adalet önüne çıkarılacaktır. Müşterilerimiz afiyetle ürünlerimizi ve de pastalarımızı tüketmeye devam edebilirler. Bu arada figuran olarak kullanılan fare için de fare kapanı aldık. Onun da kuyruğu titretmesine az kaldı. He! Tabii fare hiç yok...Zira Montaj :)
ülkemizin düştüğü hal bu nerede buraların kontrollerini yapanlar illada insanlar hastalık kapınca mı araştıracaklar sağlık bakanlığı gıda kontrolü yapan denetimcileri ne işe yarıyor belediye ne işe yarıyor insanların canı Allah ha emanet kızınca suçlu oluyorsun bazı cahiller tarafından o kişiler hiç bunları görmüyor mu diyecekler ki hükümetin alakası ne var çok şey var bu ülkede olan her şey yönetenleri ilgilendirir ya orada oturmayacaklar yada bunları düzeltebilmek için çareler üretecekler
gıda tüketmek parayla ya ne kolay iş değilmi? parayı ver al götür yeee, götüüürrr ama götürdüğün ne ? bilmediğin şeyi parayla satılıyor diye yersen neler yedirirler adama.
Millette sanki Fare görmedi. Hemen sosyal medya, tuhaf insanlar. Ellerinde telefon kameraman gibi oldular.
@aisik_2014 ne maglup senın farenın dokundugu bır pastay yemedıgın demekkı sende bu fare kadar pisliksin belli...
Fetöcümü lan o :D
@tan_ma karnım agrıdı gülmekden..
E güzel !
iğrenç ya iğreeennçç..
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